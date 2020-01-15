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وزير الخارجية الإيراني: ترامب أمر بقتل الشهيد القائد سليماني منذ 7 أشهر


كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس الشهيد القائد قاسم سليماني منذ 7 أشهر.

وأضاف ظريف في تصريحات من الهند "وجهنا رسالة لأمريكا عبر السويسريين ليلة الهجوم الصاروخي في العراق مفادها أنه دفاع عن النفس".

وقال ظريف إن التصعيد الأمريكي في المنطقة مؤخرا هو نتيجة "للجهل والغطرسة الأمريكية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "التطورات المؤسفة التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين كانت بمثابة انعكاس للمشكلة الخطيرة المتمثلة في الموقف الأمريكي من الأشياء".

وتابع "في المقام الأول، ترى الولايات المتحدة كل شيء من منظورها، وليس من شعوب هذه المنطقة. عندما اغتالوا قائدًا محترمًا في العراق في انتهاك للسيادة العراقية، ظنوا أن الناس سيرقصون في شوارع طهران والعراق. إنه يمثل شيئين خطرين للغاية، وعندما يتم الجمع بين هذين الأمرين، يصبح الأمر أكثر خطورة: الجهل والغطرسة ".

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