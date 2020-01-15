الصفحة الدولية

ايران: السفير البريطاني يغادر طهران عبر الدوحة


أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن السفير البريطاني في إيران، روب ماكير غادر طهران أمس عبر العاصمة القطرية الدوحة.

يأتي ذلك، غداة إعلان المتحدث باسم السلطة‌ القضائية في إيران غلام حسن إسماعيلي، أمس، أن ماكير شخص غير مرغوب فيه، والقوانين الدولية تستدعي طرده من البلاد، معتبرا أن "حضور السفير البريطاني في أماكن التجمعات لإعداد الأفلام والصور، هو تحرك استفزازي مرفوض".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أمس عن رجل دين إيراني بارز قوله "إن طرد السفير البريطاني هو أفضل شيء يمكن أن يحدث له وإلا ربما مزقه أنصار سليماني إربا".

وسبق أن احتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني، مساء السبت لعدة ساعات لمشاركته في "تحركات مشبوهة" أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران، فجر 8 يناير، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية الإيراني: ترامب أمر بقتل الشهيد القائد سليماني منذ 7 أشهر
ايران: السفير البريطاني يغادر طهران عبر الدوحة
القضاء الايراني: السفير البريطاني شخص غير مرغوب فيه
البرلمان الألماني: توجد دلائل على انتهاك القانون الدولي في اغتيال الشهيد سليماني
موسكو ترفض تفعيل الحل الأوروبي بشأن الاتفاق النووي
رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن "هواوي" ضد الادعاءات الأمريكية
طهران: إطلاق آلية تسوية الخلافات في إطار الاتفاق النووي عمل سلبي وطهران سترد بحزم على إجراء مدمر
إغلاق مطار الخرطوم بعد تبادل إطلاق نار بين عسكريين
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعل آلية فض النزاع النووي مع إيران
طهران: أبلغنا الدول الأوروبية بتداعيات تفعيل آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك