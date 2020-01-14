رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن "هواوي" ضد الادعاءات الأمريكية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المعارضين لاستخدام المملكة المتحدة لمعدات شركة "هواوي" الصينية في تدشين شبكة الجيل الخامس، يحتاجون إلى تحديد البدائل المتاحة التي ينبغي استخدامها.

وقالت وكالة "رويترز" إن مسؤولين حكوميين أمريكيين قدموا لنظرائهم في لندن أدلة جديدة وصفوها بـ"الجنون" حول مخاطر استخدام معدات "هواوي"، فيما قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية إن مواطني بلاده يستحقون أفضل التقنيات المتاحة، وإذا كان هناك من يعارض علامة تجارية بعينها، فعليه تحديد البديل الصحيح.

وأضاف جونسون: "من ناحية أخرى، ولنكن واضحين، لا أريد كرئيس وزراء المملكة المتحدة تزويد بنيتنا التحتية بأي معدات تضر بالأمن القومي لنا أو لقدرتنا على التعاون مع شركائنا الاستخباراتيين.

ومنذ أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراعًا تجاريًا مع بكين منتصف عام 2018، تعكف واشنطن على إقناع البلدان الحليفة بالتوقف عن استخدام تقنية الجيل الخامس من "هواوي" بدعوى تهديدها للأمن القومي للدول، وإمكانية استخدامها من قبل بكين للتجسس، وهو ما نفته الشركة والحكومة الصينية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظراءه الأوروبيين بضرورة توخي الحذر بشأن التعاون مع "هواوي"، قائلًا إن الشركة تربطها علاقات بالجيش الصيني وتشارك في عمليات تجسس ضد جمهورية التشيك وبولندا وهولندا، متهمًا إياها بسرقة الملكية الفركية من المنافسين الغربيين.