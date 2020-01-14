طهران: أبلغنا الدول الأوروبية بتداعيات تفعيل آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي

قالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن طهران أبلغت الدول الأوروبية في وقت سابق بتداعيات تفعيل آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي.

وأكدت الوزارة، أن "لجوء الدول الأوروبية إلى آلية فض النزاع في الاتفاق النووي خطوة إنفعالية ناجمة عن موقع ضعف"، موضحة أن "لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل البند 36 من الاتفاق النووي لا جديد فيه حيث تم تفعيله من قبل إيران سابقا".

وأضافت أنه "في حال أرادت الدول الأوروبية استغلال آلية فض النزاع لتحقيق أهداف خاصة فعليها تحمل تداعيات ذلك

ولقد أبلغنا الدول الأوروبية في وقت سابق بداعيات تفعيل آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي"، مشيرة الى أن "إيران مستعدة كما كانت في السابق للعمل بشكل بناء وبحسن نية لأجل الحفاظ على الاتفاق النووي".

وتابعت أن "إيران تدعم أي مبادرة بناءة للحفاظ على الاتفاق النووي"، محذرة "بريطانيا وألمانيا وفرنسا من أن إيران سترد بحزم وبشكل مناسب على أي إجراءات غير بناءة أو سوء نوايا فيما يخص الاتفاق النووي".