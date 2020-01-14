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القوات المسلحة السودانية: تمرد أفراد بجهاز المخابرات فوضى تتطلب الحسم الفوري


وصفت القوات المسلحة السودانية تمرد مجموعة من عناصر جهاز المخابرات في البلاد احتجاجا على ضعف استحقاقاتهم المالية بـ "الفوضى" التي تتطلب تحركا حاسما فوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن، في تصريح، :"نرفض السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية".

ووصف عامر ما حصل، بـ"الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري"، كاشفاً عن "تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى".

وأشار إلى أن "كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتتات".

ورفض أفراد من جهاز المخابرات العامة، في وقت سابق من اليوم، تسليم مباني هيئة العمليات رغم التوجيهات بإخلائها.

واندلع داخل معسكر تابع لجهاز المخابرات في الخرطوم إطلاق نار أثار هلع السكان، وتقرر على إثره إغلاق الطرق المؤدية لهيئة العمليات في حيي الرياض وكافوري.

وأوضحت مصادر مطلعة أن قوة من الأمن السوداني بحي كافوري تابعة لهيئة العمليات أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق نتيجة تذمر أفراد من هيئة العمليات بسبب مستحقاتهم المالية بعد إعادة هيكلة الهيئة، حيث وصلوا الخرطوم لصرف مستحقاتهم ورفضوا المبالغ المرصودة بحجة أن الحقوق غير مجزية، وقاموا بحبس اللجنة بقيادة لواء أمن.

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