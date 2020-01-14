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السلطات الإيرانية تحتجز مجموعة أشخاص للتحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية


احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأشخاص للتحقيق في مسؤوليتهم عن حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية والذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيل، إن السلطات الإيرانية احتجزت عددًا من الأشخاص للتحقيق في مسؤوليتهم عن حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم القضاء الإيراني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، دون أن يعلن أي تفاصيل عن عدد المحتجزين على ذمة التحقيقات في القضية، "بدأ التحقيق، واعتقل العديد من الأشخاص بسبب الحادث".

جاء ذلك فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق اليوم، أن الحكومة الإيرانية، تعمل على الوفاء بمسؤولياتها القانونية في الحادث، مضيفًا في كلمة له في العاصمة طهران، أن "الأهم من ذلك، هو أنه يجب التأكد من أن هذا الحدث لن يتكرر مرة أخرى"، على حد وصفه.

وستتراوح التعويضات، بحسب مسؤولين إيرانيين، بين 100 إلى 150 مليون دولار، بما في ذلك تعويضات عائلات الركاب والأضرار التي لحقت بالطاقم والبضائع، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالطائرة التي تم إسقاطها.

واعترفت السلطات الإيرانية، بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إطلاق صواريخ إيرانية في اتجاه قاعدين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق، في إطار رد طهران على اغتيال الشهيد قاسم سليماني.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران، احتجاجات واسعة مناوئة للنظام على خلفية الحادث، والذي أسفر عن مقتل 143 إيرانيا من ركاب الطائرة.

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