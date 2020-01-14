الصفحة الدولية

الرئيس الايراني: أمريكا هي المتسبب الرئيسي بحادث الطائرة الأوكرانية


جدد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، التأكيد بأن هناك "خطأ بشري لا يغتفر" وراء تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرا الىفي ذات الوقت الى أن الولايات المتحدة هي المتسبب الرئيسي بحادث الطائرة الأوكرانية.

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة المسؤولين عن حادث إسقاط طائرة ركاب مدنية أوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها من مطار في طهران "مهما كان منصبه"، كما حمل واشنطن المسؤولية عن الحادث.

وقال روحاني، خلال كلمة له، إن "هناك خطأ بشري لا يغتفر وراء تحطم الطائرة الأوكرانية، وحكومتنا ستبذل كافة جهودها لمعرفة الحقيقة"، مضيفا "ما أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة خطوة جيدة، ويحب أن يكون هناك خطوات تتخذ لتقصي الحقائق، ومعرفة الحقيقية النهائية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وتابع: "لا يمكننا توجيه الاتهام إلى شخص واحد والشخص الذي ضغط على الزناد ليس المقصر الوحيد وهذا الحادث لم يكن متعمد"، مشددا "أسباب هذا الحادث يجب أن توضح بشكل مباشر".

وأكد روحاني على ضرورة محاسبة المتسبب في الحادث، حيث قال "الشخص المقصر سوف يتلقى العقاب المناسب مهما كان منصبه، وأقول أن هذا الحادث لن يتكرر على الإطلاق".

كما حمل روحاني واشنطن المسؤولية، وقال "أمريكا هي المتسبب الرئيسي في حادث الطائرة الأوكرانية"، ودعا إلى "إعادة النظر في كافة القوانين كي لا تتكرر هذه الحادثة بالمطلق".

الجدير بالذكر أن طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة من طهران إلى كييف تحطمت بعد وقت قصير من مغادرتها مطار طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي وقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

وبعد بضعة أيام، اعترف الجيش الإيراني بأنه أسقط بطريق الخطأ طائرة بوينغ الأوكرانية واعتقد أنها صاروخ كروز "عدو"، مشيرا إلى أن طهران كانت تتوقع هجوما من الولايات المتحدة، ولذلك وضعت أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تعتزم اتخاذ أول إجراء ضد واشنطن وتكشف عن ثلاث خطوات
الرئيس الايراني: أمريكا هي المتسبب الرئيسي بحادث الطائرة الأوكرانية
باكستان: القضاء يلغي الحكم الغيابي بإعدام برويز مشرف
غرق مطار دبي بعد موجة امطار غزيرة ( مصور )
مدان بالانتماء لـ"داعش" الارهابي يدعي أنه مجندا للمخابرات الدنماركية
الحرس الثوري الإيراني: هدف هجماتنا الصاروخية في العراق لم يكن قتل الجنود الأمريكيين
قائد الحرس الثوري: سنتحدث خلال أيام عن انتصار كبير على امريكا
سماحة السيد الخامنئي يؤكد لامير قطر ضرورة تعزيز العلاقات بين دول المنطقة
مظاهرة امام السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بإغلاقها
ايران تستدعي السفير البريطاني على خلفية حضوره تجمعا مناهضا للحكومة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك