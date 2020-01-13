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مدان بالانتماء لـ"داعش" الارهابي يدعي أنه مجندا للمخابرات الدنماركية


ادعى مواطن دنماركي يقضي ثماني سنوات في سجن إسباني بعد ادانته للانضمام إلى تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا أنه كان يعمل فعلاً في أجهزة المخابرات الدنماركية.

وذكرت صحيفة "بيرلينجسك" الدنماركية، أن حميد سامسم ، 30 عاماً ، سافر إلى سوريا "عدة مرات" وادعى أن ذلك كان تحت إشراف جهاز مخابرات الشرطة والدفاع الدنماركي.

وتنقل الصحيفة، عن سامسم القول، إنه لم يذهب إلى سوريا إلا مرة واحدة في عام 2012 بمبادرة منه.

كما نقلت صحيفة بيرلينجسك، عن مصادر عديدة "على دراية بالقضية"، القول إنه "تم تجنيد سامسام من قبل المخابرات الدنماركية في كانون الاول / ديسمبر 2012 وتم إرساله إلى سوريا في شباط/ فبراير 2013".

ويقول المدان، بحسب الصحيفة، "أردت أن أساعد في منع وقوع هجوم إرهابي في الدنمارك"، محذرا "لدي عائلة تستخدم وسائل النقل العام، وهي معرضة بشدة لخطر الإصابة بالإرهاب".

واشارت الصحيفة الدنماركية، الى أن المدان (سامسام)، "تلقى ما يصل إلى 20،000 كرونر (10،932 درهم) في الشهر والتدريب العسكري لعمله ، والتي انتهت في أواخر عام 2015"

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