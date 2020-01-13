الحرس الثوري الإيراني: هدف هجماتنا الصاروخية في العراق لم يكن قتل الجنود الأمريكيين

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الأحد في مجلس الشورى إن هدف الضربات التي شنت الأربعاء على قاعدتين عسكريتين في العراق، لم يكن بهدف قتل الجنود الأمريكيين المتواجدين فيهما.

وشنت إيران هذه الهجمات الصاروخية بعد استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في ضربة أمريكية غادرة جبانة ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني.

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني الأحد في مجلس الشورى أن الهدف من الضربات التي شنت الأربعاء على أهداف أمريكية في العراق لم يكن "قتل جنود العدو".

وصرح الجنرال حسين سلامي بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي "أردنا أن نظهر أننا قادرون على ضرب أي هدف نختاره"، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي شنت ردا على استشهاد الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني.

واعتبر سلامي أن "الأضرار المادية (التي نجمت عن إطلاق الصواريخ) هدفت فقط إلى القول إننا متفوقون على العدو لدرجة تمكننا من أن نضرب أي هدف نختاره".