قائد الحرس الثوري: سنتحدث خلال أيام عن انتصار كبير على امريكا

اعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مساء اليوم الاحد، أن إيران ستعلن خلال الأيام المقبلة عن "انتصار كبير" على الولايات المتحدة.

وقال سلامي، في كلمة ألقاها، اليوم، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني: "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عن انتصار الكبير على الولايات المتحدة".

وأضاف سلامي: "تحطم الطائرة الأوكرانية لم يسمح لنا حتى الآن بأن نكشف الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققناه بقصف القاعدتين الأميركيتين في العراق".