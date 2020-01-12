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سماحة السيد الخامنئي يؤكد لامير قطر ضرورة تعزيز العلاقات بين دول المنطقة


أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الأحد، لامير قطر تميم بن حميد آل خليفة، ضرورة تعزيز العلاقات بين دول المنطقة.

وذكرت قناة "العالم"، ان سماحة السيد الخامنئي التقى، اليوم أمير قطر تميم بن حميد آل خليفة".

ونقلت القناة عن سماحته قوله، ان "تعاون دول المنطقة هو السبيل الوحيد لمواجهة الوضع الراهن بالمنطقة ألذي سببه سياسات أمريكا وحلفائها".

وأضاف أن "بعض الدول من خارج منطقتنا لا تريد التعاون بين دول المنطقة لكن شعوب ودول المنطقة ترفض هذه التدخلات".

وأشار سماحة السيد الخامنئي، إلى "ضرورة تعزيز العلاقات بين دول المنطقة وعدم تأثرها بإلقائات الاجانب".

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