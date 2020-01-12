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مظاهرة امام السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بإغلاقها


ذكرت وسائل اعلام ايرانية، إن عدد من المتظاهرين تجمعوا أمام السفارة البريطانية في طهران، وسط تعزيزات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير البريطاني من طهران.

وأوضحت وسائل الاعلام إن المتظاهرين طالبوا بطرد السفير البريطاني واتهموه بدعم "مثيري الشغب" في طهران، كما رددوا شعار الموت لبريطانيا ورفعوا صور لـلشهيد"قاسم سليماني".

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مصادر مطلعة، أنه سيتم استدعاء السفير البريطاني إلى الخارجية الإيرانية خلال الساعات المقبلة للاحتجاج على حضوره في احتجاجات ضد السلطات أمس في طهران.

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