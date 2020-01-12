ايران تستدعي السفير البريطاني على خلفية حضوره تجمعا مناهضا للحكومة

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى إيران، روب ماكير، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد السبت الماضي.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن استدعاء السفير البريطاني جرى "بسبب سلوكه غير المتعارف خلال المشاركة في تجمع غير قانوني مساء يوم أمس وسط العاصمة طهران"، وسلمت الوزارة ماكير "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة له وللحكومة البريطانية".

وأضاف البيان: "ذكر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي السفير البريطاني... بأن وجود السفراء الأجانب في التجمعات غير القانونية لا يتماشى مع مسؤولياته كممثل سياسي لبلده، وهو ما يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وينبغي على الحكومة البريطانية توضيح هذا التصرف".

ونفى السفير البريطاني لدى إيران، روبرت ماكير، في وقت سابق اليوم أن يكون قد شارك في الاحتجاجات الأخيرة بطهران على ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة أو حرض عليها.

وذكرت وسائل اعلام إيرانية، أمس السبت، أن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات "لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير"، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا.