الصفحة الدولية

ايران تستدعي السفير البريطاني على خلفية حضوره تجمعا مناهضا للحكومة


استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى إيران، روب ماكير، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد السبت الماضي.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن استدعاء السفير البريطاني جرى "بسبب سلوكه غير المتعارف خلال المشاركة في تجمع غير قانوني مساء يوم أمس وسط العاصمة طهران"، وسلمت الوزارة ماكير "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة له وللحكومة البريطانية".

وأضاف البيان: "ذكر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي السفير البريطاني... بأن وجود السفراء الأجانب في التجمعات غير القانونية لا يتماشى مع مسؤولياته كممثل سياسي لبلده، وهو ما يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وينبغي على الحكومة البريطانية توضيح هذا التصرف".

ونفى السفير البريطاني لدى إيران، روبرت ماكير، في وقت سابق اليوم أن يكون قد شارك في الاحتجاجات الأخيرة بطهران على ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة أو حرض عليها.

وذكرت وسائل اعلام إيرانية، أمس السبت، أن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات "لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير"، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مظاهرة امام السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بإغلاقها
ايران تستدعي السفير البريطاني على خلفية حضوره تجمعا مناهضا للحكومة
أمير قطر يزور إيران لأول مرة منذ توليه المنصب
طهران تنفي أنباء استقالة روحاني على خلفية أزمة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.
ظريف: رحيل جلالة السلطان قابوس خسارة للمنطقة
كوريا الشمالية لترامب: لا عودة للمفاوضات
من هو سلطان عُمان الجديد؟
عُمان تشيّع السلطان قابوس بن سعيد
سلطان عُمان يتعهد بمواصلة سياسة التعايش السلمي واحترام سيادة الدول
العميد حاجي زادة يتحدث عن تفاصيل حادث الطائرة الاوكرانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك