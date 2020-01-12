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أمير قطر يزور إيران لأول مرة منذ توليه المنصب


أفادت وسائل إعلام، الأحد، بأن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، سيزور اليوم العاصمة الإيرانية طهران، وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن قناة "الميادين" اللبنانية، أن "أمير قطر يصل إلى طهران بعد قليل في زيارة يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني، لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة"

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار طهران في الرابع من الشهر الحالي، وأجرى محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني.

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