كوريا الشمالية لترامب: لا عودة للمفاوضات

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا اليوم السبت جاء فيه أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة عيد ميلاده، لكن البيان أضاف أن بيونغ يانغ لن تعود إلى طاولة المفاوضات.

وقال كيم كي جوان مستشار وزارة الخارجية، في البيان، إن كيم ربما يكن الإعجاب لترامب على المستوى الشخصي، لكنه لن يقود البلاد على أساس المشاعر الشخصية.

وتابع: "رغم العلاقات الطيبة بين الزعيمين فمن الخطأ أن تتوقع الولايات المتحدة عودة للمحادثات".