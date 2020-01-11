عُمان تشيّع السلطان قابوس بن سعيد

بدأت، صباح اليوم (السبت)، مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، في العاصمة مسقط، الذي وافته المنية، مساء أمس (الجمعة)، وذلك بحضور السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

ونشر تلفزيون عمان الرسمي مقاطع فيديو من الجنازة، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل «تويتر».

وأعلن مجلس الدفاع في السلطنة، صباح اليوم (السبت)، أن هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عُمان، وذلك بعد فتح وصية السلطان قابوس بن سعيد الراحل.

والسلطان قابوس الذي رحل عن 79 عاماً، هو ثامن سلاطين آل بوسعيد الذين يتولّون حكم عُمان منذ ثلاثة قرون. لكن نهضة البلاد تحمل بصمته، بعدما أحدث نقلة كبيرة منذ تسلمه العرش في 23 يوليو (تموز) 1970. وكان يُعالَج من مرض غير معروف منذ 2014.