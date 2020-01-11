العميد حاجي زادة يتحدث عن تفاصيل حادث الطائرة الاوكرانية

كشف قائد القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة ، اليوم السبت، عن تفاصيل حادث الطائرة الاوكرانية التي سقطت الاربعاء الماضي جنوب طهران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد حاجي زادة أعلن عن تحمل هذه القوات كامل المسؤولية عن الخطأ البشري الذي اسفر عن اسقاط الطائرة الاوكرانية الاربعاء جنوب غرب العاصمة طهران.

ونوه العميد حاجي زادة الى ان موقع الدفاع الجوي الذي اصاب الطائرة الاوكرانية كان حدد الطائرة بالخطأ على انها صاروخ كروز، لذا فقد اطلق صاروخا قصير المدى اصاب الطائرة التي اشتعلت النيران فيها ولم تنفجر حيث حاول الطيار الدوران والعودة بها الى المطار الا انها انفجرت بعد ارتطامها بالارض.