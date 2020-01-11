عمان تعين سلطانا جديدا خلفا لقابوس

ذكرت صحيفة الوطن العمانية، إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وعقد مجلس الدفاع في عمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

ونقلت وكالة "رويترز" أن عُمان عينت هيثم بن طارق سلطنا خلفا لابن عمه السلطان قابوس.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للنبأ.

وأعلن الديوان السلطاني العماني، فجر اليوم السبت، وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما، مشيرا الى تعطيل العمل الرسمي مع الحداد العام لثلاثة ايام وتنكيس الاعلام لاربعين يوما.