ردا على هجمات "عين الأسد"... إسرائيل تتأهب لضربات إيرانية محتملة وتحذر من "ثورة"

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن حالة تأهب إسرائيلية تخوفا من ضربات إيرانية محتملة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، أن إسرائيل تتخوف من ضربات إيرانية، خاصة في منطقة الشمال، وتحديدا مدينة حيفا، بعد استهداف إيران لقاعدتين أمريكيتين عسكريتين، منها قاعدة "عين الأسد" في العراق، قبل أيام، بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الشهيد اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية غادرة جبانة بطائرة مسيرة، فجر الثالث من الشهر الجاري، استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.

وأكد، آنذاك، الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لاغتيال الشهيد قاسم سليماني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وأفادت الصحيفة بأن الدفاع الإسرائيلية تبحث كيفية التصدي لأي صواريخ إيرانية محتملة، وبأنها تقوم بالفعل بفحص ماهية الصواريخ التي أطلقتها إيران على تلك القاعدتين العسكريتين في العراق، موضحة أنها من نوعين، أهمها صاروخ "فاتح 110"، وهو صاروخ باليستي قصير المدى، يتراوح مداه بين 200 و 300 كيلومتر، وهو الصاروخ نفسه الذي استخدمه حزب الله في حرب لبنان الثانية، صيف 2006.

وأوردت الصحيفة العبرية أن الصاروخ الثاني الذي استخدمته طهران هو "قيام"، ويبلغ ذات مدى متوسط، يقدر بـ 800 كيلومتر، مشيرة إلى أنه من الطراز نفسه الذي استخدمه الحوثيون في الهجوم على منشآت "آرامكو" النفطية السعودية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي - بحسب قول الصحيفة.

ونوهت الصحيفة إلى أن ترسانة الصواريخ الإيرانية من أكبر الترسانات الصاروخية حول العالم، وبأن قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي، يشرف بنفسه على عملية تحديث نظام الصواريخ الحالي، مؤكدة أن مسيرة الصواريخ الإيرانية تشهد قفزة "ثورية".