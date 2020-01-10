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مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يحد من قدرة ترامب على مهاجمة إيران


أقر مجلس النواب الأمريكي امس الخميس مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار الرئيس ترامب الأوامر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة ادت الى استشهاد القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

ووافق على مشروع القانون 224 صوتا مقابل اعتراض 194.

وفي وقت سابق قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن العمليات العسكرية ضد إيران تثير القلق، والسلطة التنفيذية لا تبلغ الكونغرس بشكل صحيح.

والقرار مشابه للقرار الذي قدمه السناتور الديموقراطي تيم كين، الذي اقترح حظرا قانونيا على الرئيس دونالد ترامب للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن صباح الأحد الماضي إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، استشهدف فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

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