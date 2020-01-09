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المحققون الأوكرانيون يبحثون عن بقايا صاروخ روسي قرب موقع تحطم الطائرة


قال الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني إن هناك معلومات على الإنترنت تشير إلى العثور على بقايا صاروخ روسي قرب موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران، حسبما نقلت عنه رويترز.

ونقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا عن مسؤول أمني أن المحققين الأوكرانيين يسعون للبحث عن بقايا الصاروخ الروسي المفترض في موقع تحطم الطائرة التي سقطت بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني في طهران.

وأشار الأمين العام ل‍مجلس الأمن الأوكراني إلى أن بلاده تبحث كل الفرضيات المسببة لسقوط الطائرة بما في ذلك عطل في المحرك أو تفجير إرهابي داخلها أو إصابتها بصاروخ.

وقال إن محققين شاركوا في التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الماليزية MH17 بصاروخ روسي عام 2014 فوق أوكرانيا يشاركون في التحقيقات.

ونشرت وسائل إعلام لقطات فيديو للطائرة وهي تشتعل في الهواء قبل أن تسقط وتتحطم وعلى متنها 176 راكبا قتلوا جميعا.

وأعلنت إيران أنها لن تسلم الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة المنكوبة إلى الولايات المتحدة، مما أثار شكوكا هو ما تحاول طهران إخفاءه.

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" واجهت "مشكلة".

وأفادت المنظمة التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن "الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 8000 قدم (نحو 2400 متر).

ولم يبعث الطيّار بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية".

وأضافت أنه "بحسب شهود العيان (...) شوهد حريق على متن الطائرة ازدادت حدّته".

وأوضحت المنظمة أن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار (الجوّية)، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث" الذي أودى بحياة جميع ركابها.

وأكّدت المنظمة أنها استمعت لأقوال شهود على الأرض وآخرين كانوا على متن طائرة تحلّق فوق الطائرة الأوكرانية عند وقوع الحادث.

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