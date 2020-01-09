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هيئة الطيران المدني الإيرانية تنشر تقريرها المبدئي حول حادث تحطم الطائرة الأوكرانية


أعلنت هيئة الطيران الإيرانية عن تقريرها المبدئي حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية يوم أمس الأربعاء، ويظهر التقرير أن الطائرة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها بدقائق.

وجاء في التقرير أن شهودا رأوا الطائرة قد اشتعلت فيها النيران في الجو قبل سقوطها، كما أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.

وأوضح تقرير الهيئة أن قائد الطائرة لم يجر أي اتصال لاسلكي للتبليغ عن حدوث موقف غير معتاد رغم دخوله الأجواء الإيرانية، مما أثار دهشة المحققين، كما أن جهازي التسجيل لحقت بهما أضرار.

وكانت الطائرة الأوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، قد سقطت يوم أمس الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت إيران، في وقت سابق، أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم ونقوم بنقلها الآن إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي وتبين أن الطائرة كانت تقل 147 إيرانيا و32 أجنبيا، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

كما أعلنت أوكرانيا، يوم أمس الأربعاء، أن سبب سقوط الطائرة فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذلك، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين وهناك 9 من الطاقم كانوا على متنها.

ودعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للامتناع عن التكهنات بشأن تحطم الطائرة في إيران وانتظار تصريحات رسمية من قبل الحكومة الإيرانية.

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