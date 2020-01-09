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تقرير مبدئي: النيران اشتعلت بالطائرة الأوكرانية بعد قليل من إقلاعها


أفاد تقرير مبدئي أصدره المحققون في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية بعد قليل من إقلاعها من طهران الأربعاء، أن النيران اشتعلت بالطائرة قبل الحادث بقليل.

ولفت التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني ب‍إيران إلى أقوال شهود على الأرض، وفي طائرة كانت تحلق على ارتفاع عال ذكروا فيها أن النيران كانت ناشبة في الطائرة وهي في الجو.

وذكر التقرير المبدئي أن قائد الطائرة لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحدوث موقف غير معتاد، لافتا إلى أن جهازي التسجيل لحقت بهما أضرار.

وقال التقرير إن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.

وكانت طهران أعلنت أمس على لسان رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنها لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

وقتل 176 راكبا غالبيتهم من الإيرانيين جراء تحطم طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني في طهران، صباح الأربعاء.

من جهتها أكدت الخارجية الأوكرانية مصرع 82 إيرانيا 63 كنديا إضافة إلى 11 أوكرانيا و10 سويديين، وكذلك 4 أشخاص من أفغانستان و3 من ألمانيا ومثلهم من بريطانيا جراء تحطم الطائرة. وأعلنت السلطات في كييف وقف الرحلات الجوية فوق إيران إلى حين اتضاح أسباب الحادث، مؤكدة إرسال خبراء للمساعدة في التحقيق.

 

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