أول رد رسمي من إيران على طلب ترامب بـ"التعاون"

ردت إيران بشكل رسمي على ما طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه، أمس الأربعاء، بشأن التعاون بينهما.

وقال سفير طهران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، بحسب "رويترز"، إن بلاده تعتقد بأن ما وصف بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعاون "لا يمكن تصديقها" في ظل فرض واشنطن عقوبات على طهران.

وأضاف روانجي في تصريحات صحفية، أن واشنطن "بدأت سلسلة جديدة من التصعيد والعداء تجاه إيران بقتل الشهيد قاسم سليماني".

وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض مزيداً من العقوبات على طهران، رداً على استهداف صاروخي إيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق

وأحجم ترامب في كلمة ألقاها، الأربعاء، في البيت الأبيض عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران.

وحث القوى العالمية ومنها روسيا والصين والدول الحليفة لأمريكا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا)على التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والعمل على اتفاق جديد.

وتابع: "علينا جميعا العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أمنا وأكثر سلما".

وأضاف دونالد ترامب: "تدمير داعش الذي هو عدو طبيعي ل‍إيران يصب في مصلحتها، ويجب أن نعمل سويا على هذا الأمر وغيرها من الأمور المشتركة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة غادرة جبانة بمطار بغداد قبل أيام.