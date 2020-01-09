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ترامب: لم يصب أي أميركي بأذى في الهجوم الايراني وهنالك أضرار طفيفة


ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لم يصب أي أميركي بأذى في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد، فيما أشار إلى وجود أضرار طفيفة بالقاعدة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إنه "لم يصب اي أميركي بالأذى بواسطة الهجوم الايراني، فكل جنودنا آمنون وفقط هناك أضرار بسيطة لحقت بقواعدنا العسكرية"، مبيناً :"لم تفقد ارواحا امريكية وعراقية نتيجة للاحتياطات ونظام الانذار المبكر عمل بشكل جيد".

وأضاف أن "ايران يبدو انها تخفف التصعيد وهذا شيء جيد للاطراف"، مؤكداً أن "إيران كانت تسعى بشكل أساسي وراء السلاح النووي".

وأوضح ترامب، أن "امريكا ستقوم بفرض عقوبات اقتصادية قوية على ايران"، مشيراً إلى ان "إيران قامت باحتجاز السفن في الخليج، واسقطت طائرة مسيرة امريكية".

وتابع، أنه "يجب على إيران الابتعاد عن بقايا الاتفاقية النووية ويجب ان نعمل سوية للتوصل الى اتفاقية مع ايران تجعل العالم أكثر أمناً وسلاماً".

 

وشدد ترامب، أنه "يجب علينا أن نعمل سوية مع إيران"، موضحاً :"نريد لايران ان تمتلك مستقبلا يستحقوه، وأمريكا مستعدة لاحتضان السلام مع كل من يريد السلام".

 

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