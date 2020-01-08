آية الله جنتي: عمليات حرس الثورة بداية خروج القوات الامريكية من المنطقة

قال امين مجلس صيانة الدستور الإيراني آية الله احمد جنتي صباح اليوم الأربعاء ان عمليات حرس الثورة العسكرية هي بداية خروج القوات الامريكية من المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان امين مجلس صيانة الدستور الإيراني آية الله احمد جنتي أكد صباح اليوم الأربعاء خلال كلمة المجلس ان دماء الشهداء بعثت على انسجام وتوحد النفوس ضد أمريكا ودول الاستعمار في المنطقة.

وأضاف قائلاً: ان ضربة حرس الثورة الصاروخية لقاعدة عين النسر الامريكية في العراق تأتي في سياق الانتقام على دماء الشهيد الفريق قاسم سليماني مؤكداً ان هذه الضربة هي بداية خروج القوات الامريكية من المنطقة

هذا وقد أعرب امين مجلس صيانة الدستور الإيراني آية الله احمد جنتي عن أسفه حزنه العميق جراء حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية اليوم قرب مطار الامام الخميني الدولي, معزياً جميع أسر الضحايا بهذه الفاجعة.