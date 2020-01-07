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عمان: أميركا طلبت منّا حمل رسالة لإيران لخفض التصعيد


أوضح وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، الثلاثاء، أن "الأمريكيين يحاولون باستمرار للعمل على الحد من التوتر، خلال اتصالاتهم الدائمة بنا، ونحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع".

وأضاف بن علوي في منتدى طهران للحوار الإقليمي المنعقد ب‍مكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء "في البداية أتقدم بأحر التعازي إلى أخي العزيز محمد جواد ظريف، بمناسبة شهادة القائد قاسم سليماني".

وقال "نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء".

وصرح وزير الخارجية العماني "يسعدني أن أكون جزءا من هذا الجهد المشترك من خلال منتدى حوار طهران لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وأنا واثق من أن إيران تتقدم باتجاه تحقيق الأمن، وبذلت هذه الجهود باستمرار، نحن في سلطنة عمان شركاء مع إيران في هذه الجهود، حققت هذه الشراكة حتى الآن أهم الخطوات".

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