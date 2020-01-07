ايران تعلن تاريخ اغتيال سليماني يوما عالميا للمقاومة

قررت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إعلان تاريخ اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني "يوماً عالمياً للمقاومة".

جاء ذلك بحسب ما اوردته مواقع اخبارية دولية

وشارك عشرات آلاف الأشخاص اليوم الثلاثاء في مراسم تشييع سليماني في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران، مسقط رأسه، وهتف كثير من المشيعين "الموت ل‍أمريكا" ولوحوا بالأعلام الإيرانية.

وقصفت طائرات امريكية في الثالث من كانون الاول 2020 عجلتين تقلان قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهم قرب مطار بغداد الدولي.