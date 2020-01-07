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روحاني لترامب: من يلمح إلى رقم 52 هدفا يجب أن يتذكر الرقم 290


أعاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، تذكير أمريكا بإسقاطها طائرة ركاب تحمل 290 إيرانيا بينهم 66 طفلا، وذلك في إشارة لتهديد الرئيس الأمريكي، باستهداف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن روحاني أشار أمس الاثنين، خلال كلمة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تهديد دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا، وقال إن "من يلمح إلى رقم 52 يجب أن يتذكر رقم 290 الرحلة رقم ''655"، حيث استهدفت البارجة يو اس اس فينسنس الأمريكية طائرة نقل ركاب إيرانية، وقتلت جميع من فيها بما في ذلك 66 طفلا".

ونصح حسن روحاني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد باستهداف المواقع الثقافية بالقول "لا تهدد الشعب الإيراني أبدا".

وكان ترامب قد ذكر السبت الماضي أن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا بعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية ل‍إيران وللثقافة الإيرانية ستضربها قوات بلاده بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة في حال شنت طهران هجوما على المصالح الأمريكية انتقاما لدم القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

يذكر أن طائرة نقل ركاب إيرانية من طراز "إيرباص" تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية كانت تقوم بالرحلة رقم ''655" بعد أن أقلعت من طهران متجهة إلى دبي، وبعد توقف قصير في مطار بندر عباس واصلت طريقها نحو دبي إلا أن البارجة "يو اس اس فينسنس" التابعة للقوات البحرية الأمريكية أطلقت عليها صاروخين أصابا الطائرة على ارتفاع 12 ألف قدم ما أدى إلى استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 290 شخصا من ضمنهم 66 طفلا.

ورغم مضي نحو أكثر من 30 عاما على هذه الحادثة، لم تعتذر الإدارة الأمريكية ولا أي من المسؤولين الأمريكيين.

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