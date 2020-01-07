إيران تعلن استعدادها للعودة إلی جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي اذا رفعت العقوبات عنها

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للعودة إلى الالتزام بكافة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ونقل الحساب الرسمي للخارجية الإيرانية عبر "تويتر" عن عراقجي قوله، اليوم، خلال منتدى حوار طهران "في الوقت الحالي لن نقيد إلى الاتفاق النووي لكن برنامجنا تحت إشراف الوکالة الدولية.. نحن على استعداد للعودة إلى جميع التزاماتنا بعد رفع كل العقوبات".

وأضاف عراقجي إن "الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية لا تعني أن الاتفاق النووي قد انتهى، بل الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي".

وأعلنت إيران يوم أمس الأحد، إنها ستبدأ في تنفيذ الخطوة الخامسة في الحد من التزاماتها النووية، وبالتالي عدم التزامها بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب، وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية".