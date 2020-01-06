بولتون يعلن استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب

أصدر مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة السابق جون بولتون اليوم الاثنين بيانا، أكد فيه استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأنه تم استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته بخصوص محادثة هاتفية طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حسب الديمقراطيين، التحقيق مع هنتر بايدن، نجل جو بايدن المرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقاء امتيازات ل‍كييف.

واندلعت في سبتمبر 2019 فضيحة كبرى في الولايات المتحدة بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، خلصت إلى إعلان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون البدء بمساءلة رئيس البلاد.

ووفقا لخصوم ترامب، فقد حاول خلال المكالمة إقناع زيلينسكي بإطلاق تحقيق في أوكرانيا في أنشطة هانتر بايدن، نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، مقابل تقديم مساعدة مالية وعسكرية ل‍كييف.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في 10 سبتمبر أنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتخلي عن خدماته في البيت الأبيض، قائلا إنه طلب من بولتون تقديم استقالته.