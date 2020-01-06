على خلفية اغتيال سليماني.. السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تحذيرا لمواطنيها من شن هجمات صاروخية

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا أمنيا للمواطنين الأمريكيين بوجود خطر التعرض لقصف صاروخي دون إنذار مسبق، إثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ونشرت السفارة في موقعها على الإنترنت التحذير، قائلة فيه: من أجل الحذر، تحث السفارة بشدة، مواطني الولايات المتحدة، على البقاء متيقظين واتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة حسهم الأمني، كون أن الأحداث الأمنية، والتي تشمل إطلاق صواريخ، تحدث عادة دون إنذار".

ولم تذكر السفارة صراحة في تحذيرها، مقتل قاسم سليماني، ولم تشر إلى دولة أو جماعة بعينها، داعية المواطنين الأمريكيين إلى التعامل مع جميع صافرات الإنذار على أنها "حقيقية" حتى وإن كانت كاذبة.

وأوضحت السفارة أنه مستمرة في "مراجعة الوضع الأمني"، مؤكدة أنها ستقدم لاحقا معلومات إضافية "بناء على الحاجة إليها".