الاعلان عن تحالف جديد يضم 8 دول برعاية سعودية

أعلن اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اختيار الرياض لتكون مقرا لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي "تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون.

وأكد أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية التعاون المشترك.