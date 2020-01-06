القائد الجديد لفيلق القدس: عزاؤنا طرد أميركا من المنطقة

نقل الإعلام الرسمي في إيران عن القائد الجديد لـ"فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، قوله اليوم الاثنين، إنه سيسعى إلى طرد الولايات المتحدة من المنطقة، بعد اغتيال قائد الفيلق قاسم سليماني.

وبدأت صباح اليوم الاثنين، مراسم تشييع الشهيدين قاسم سليماني ورفيقه الشهيد ابو مهدي المهندس وزملاءهم في طهران، .

ونقلت الإذاعة الرسمية عن قاآني قوله، قبيل جنازة سليماني: "نتعهد بمواصلة مسيرة الشهيد سليماني بذات القوة... والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أميركا من المنطقة".

وشاركت حشود ضخمة في مراسم التشييع، واحتشد المشيّعون في شوارع طهران في وقت مبكر الاثنين، لتكريم سليماني. وتجمّعت الحشود قبل الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي)، بالقرب من جامعة طهران، حيث أمّ المرشد الإيراني علي خامنئي، صلاة الجنازة على جثمان سليماني.

وتقدّم المشاركين في التشييع كبارُ المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين، في مقدمتهم قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، وساسة آخرون، بالإضافة إلى كبار جنرالات الجيش و"الحرس الثوري" الإيراني.