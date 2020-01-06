قائد عسكري إيراني: مقتل ترامب لن يكون كافيا للانتقام للشهيد قاسم سليماني

اعتبر قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون كافيا للانتقام للشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتالته قوة أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري علي حاجي زادة إن "الثأر لدماء سليماني، هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة وبالكامل".

وأضاف "الرد على اغتيال سليماني ليس بإطلاق صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، ولن نرضى حتى بمقتل ترامب مقابل سليماني، لأن مقتله لن يكون كافيا للانتقام لقاسم سليماني".