شمخاني: ستدرك واشنطن عاجلا أن استشهاد سليماني أخطر عليها بكثير من بقائه حيا

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن الولايات المتحدة "ستدرك عاجلا" أن استشهاد قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، "أخطر بكثير عليها من بقائه حيا".

وقال شمخاني خلال استقباله رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك في العاصمة الإيرانية طهران، إن "رد إيران على جريمة اغتيال قاسم سليماني سيكون عسكريا لكنه لن يكون محدودا بالعمل العسكري فحسب".

واعتبر شمخاني أن تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأجنبية، "قرار ثوري يوجه صفعة قوية إلى (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وإدارته المجرمة".

وأضاف أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد قانون البرلمان العراقي یعتبر بمثابة احتلال.

وقال: "الحكومة والبرلمان في العراق كانا سباقين في الانتقام من الولايات المتحدة من خلال المشاركة الكبيرة في تشييع سليماني والمهندس والتصويت على إخراج العسكريين الأمريكيين من العراق".

من جانبه قال علي مملوك: "الرئيس بشار الأسد كلفني أن أنقل المواساة العميقة من قبل القيادة السورية والقوات المسلحة والشعب السوري إليكم وإلى المرشد وإلى الرئيس الإيراني في استشهاد المجاهد الكبير قاسم سليماني".

وأكد مملوك أن "الشعوب في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان تأثرت باستشهاد سليماني ليس أقل من تأثر الشعب الإيراني"

واعتبر مملوك أن "استشهاد قاسم سليماني مقدمة لتحرير فلسطين ومحو إسرائيل".