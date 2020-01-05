ظريف يرد على تغريدات ترامب الجديدة

ردّ وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على ادعاءات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الجديدة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف رد على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تعقيباً على تغريداته الجديدة قائلاً: لقد ارتكب دونالد ترامب انتهاكات صارخة للقانون الدولي من خلال الاغتيالات الجبانة يوم الجمعة الماضية، وها هو يهدد مرة اخرى بارتكاب انتهاك جديد لـ "المعايير الأساسية". فان استهداف الأماكن الثقافية يعد جريمة حرب. سواء أراد بالركل أو الصراخ، فقد بدأت نهاية الوجود الأمريكي الشرير في غرب آسيا.

وأضاف قائلاً: أولئك الذين يظهرون أنفسهم كدبلوماسيين والأشخاص الذين جلسوا بدون أي حياء او خجل لتحديد أهداف إيران المدنية والثقافية, وحتى لم يزعجوا أنفسهم بفتح قاموس قانوني. حيث تشير المعايير الأساسية إلى القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي، وهي الخطوط الحمراء الدولية، وهي تعني "لا لا" كبيرة.

هذا وقد استشهد اللواء قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس برفقة عدد من أعضاء الحشد يوم الجمعة خلال هجوم صاروخي من طائرة مسيرة أمريكية بأمر شخصي من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قرب مطار بغداد الدولي.

وقد أصدر المجلس الأعلى القومي الإيراني يوم الجمعة بياناً يعلن فيه ان جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني سيليه انتقام قاس في المكان والزمان المناسبين.