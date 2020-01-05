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محسن رضائي : ردنا على مقتل سليماني سيشمل حيفا ومراكز إسرائيلية


افاد مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، اليوم الأحد، بإن رد طهران على اغتيال قائد "فيلق القدس" الشهيد قاسم سليماني، سيشمل حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء قد نقلت مساء السبت عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأمريكيين‭‭‭ ‬‬‬أينما كانوا في مرماها، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس".

وقال القيادي غلام علي أبو حمزة، إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، "في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني".

وأضاف: "يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي".

وشدد على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال الشهيد قاسم سليماني.

 

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