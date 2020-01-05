مستشار قائدة الثورة الاسلامية :ايران ستضرب مواقع عسكرية امريكية

قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن رد بلاده على اغتيال قائد "فيلق القدس" الشهيد قاسم سليماني سيكون عسكريا، وضد مواقع عسكرية.

وصرح دهقان بحديث لشبكة "CNN" الأمريكية: "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها... الأمريكيون هم من بدؤوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى إعادة الكرّة".

وتعليقا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت طهران على أي عمل ضد الأمريكيين، أو المصالح الأمريكية، قال دهقان إنها "سخيفة وغريبة".

ولفت إلى أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".