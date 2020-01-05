ظريف: نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا بدأت

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد أن نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا بدأت.

وقال ظريف، في تغريدة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاءت أميركا أم أبت، فقد بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "أميركا ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في الاغتيالات الجبانة التي نفذتها يوم الجمعة"، مشددا "استهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب".

وأوضح ظريف قائلا "من يتنكرون في هيئة دبلوماسيين ومن حددوا بلا خجل الأهداف الثقافية والمدنية الإيرانية، ألم يتعبوا أنفسهم وينظروا في القوانين الجنائية الدولية"، لافتا "قواعد وأساسيات القانون الدولي تشير إلى أن هذا خطوط حمراء دولية. وممنوعة قطعا".