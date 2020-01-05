المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية : سننتقم من امريكا بشكل أشد وأقوى مما تتصورنه

صرح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد "أبو الفضل شكارجي" بأن بلاده لن ننتقم لشهادة الفريق سليماني بانفعال، وانه سيتم الإنتقام من أميركا بشكل أشد وأقوى مما تتصورنه.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد "أبو الفضل شكارجي" قال في تصريح له فيما يتعلق بعملية الإنتقام: " لن ننتقم لشهادة اللواء سليماني بانفعال، سننتقم من أميركا بشكل أشد وأقوى مما تتصوره.

وأضاف أميركا اغتالت الفريق سليماني لأنها أضعف من مواجهته.

وتابع شكارجي، إيران وجبهة المقاومة ستحددان موعد الانتقام وكيفيته، سننتقم من الاميركيين بالتأكيد وسنترجم ما نقوله إلى عمل واقعي من دون عجلة بل بقدرة وقوة