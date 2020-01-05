هاكرز ينشرون على موقع حكومي أمريكي "رسالة من ايران"

استطاعت مجموعة من الهاكرز، إيرانيون، اختراق موقع تابع للحكومة الأمريكية، ونشر رسالة تهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالانتقام من اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني.

ونشر الهاكرز الذين ذكروا أنهم ينتمون إلى "مجموعة إيران للأمن السيبراني" على الصفحة الرئيسة لموقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأمريكية (FDLP)، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتلقى ضربة في الوجه بقبضة شخص يرتدي زي الحرس الثوري، وصواريخ إيرانية تحلق على خلفية خريطة الشرق الأوسط.

وذكر الهاكرز في نص يصطحب هذه الصورة أن "الشهادة كانت مكافأة لسليماني على سنوات من الجهود العنيدة"، متوعدين بأن هذه "المساعي لن تتوقف بعد وفاته و"الانتقام القاسي في انتظار هؤلاء المجرمين الذين لطخوا أيديهم القذرة بدمائه وغيره من الشهداء".

كما نشر الهاكرز على الموقع "رسالة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية" مرفقة بصورة لقائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي، تنص على أن طهران "لن تتخلى عن أصدقائها في المنطقة"، بمن فيهم "الشعوب المظلومة" في فلسطين واليمن وسوريا والعراق ولبنان والبحرين.