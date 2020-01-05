الإعلام الإيراني ينشر وصية القائد الشهيد قاسم سليماني لزوجته

نشرت وسائل إعلام إيرانية ورقة قالت إنها وصية تركها الجنرال الشهيد الحاج قاسم سليماني لزوجته، قبل اغتياله.

وجاء في نص وصية سليماني: "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان... محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى".

يشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي نشرت أمس شهادة وفاة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي اغتيل مع سليماني بضربة أمريكية غادرة جبانة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

وأرفقت شهادة الوفاة بعبارة قال الحشد إنها تعكس وصية المهندس بأن يسجل في هذه الشهادة كـ"متطوع في الحشد"