نائب الرئيس الإيراني: سنرد بحزم على أي بلد يثبت تورطه بالتدخل في شؤوننا

هدد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، السبت، بالرد بحزم على أي بلد يثبت تورطه بالتدخل في شؤون إيران ودعم أعمال التخريب.

ونقل التلفزيون الإيراني عن جهانغيري قوله “سنرد بحزم على أي بلد يثبت تورطه بالتدخل في شؤوننا الداخلية ودعم أعمال التخريب في البلاد”، مضيفا “لن تكون هذه البلدان مستقرة ولن ندعها مستقرة إذا ثبت تدخلها في شؤوننا الداخلية”.

وتابع جهانغيري ” الحكومة تقدر مطالب الشعب وتسمعه من الصميم وتطمأن الشعب بانها سوف تحمي مطالبه بقوة”، كما أكد “البنك المركزي الإيراني يمر بأفضل مراحله من حيث حجم الاحتياطي من النقد والعملات الأجنبية ولن يكون هناك غلاء حتى نهاية العام الحالي وليس مسموح لأي مؤسسة بأن ترفع قيمة أي شيء بناء على غلاء أسعار البنزين”.