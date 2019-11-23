الأمم المتحدة: معلومتنا تؤكد مسؤولية بن سلمان عن قتل خاشقجي

أكدت المقررة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنياس كالامار، السبت، أن المعلومات المتوفرة تشير الى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت كالامار في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” إن “اتخاذ القرار في دولةٍ كالسعودية، مركزي. وهذا يعني أن عدداً كبيراً من المسؤولين على مستوى رفيع لهم علاقة بالجريمة (قتل خاشقجي) لا يمكنني التحديد، بحسب المعطيات والأدلة التي أملكها، ما إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بالقتل، لكن الكثير من المعلومات التي لدينا تشير إلى مسؤوليته بطريقةٍ أو أخرى”.

وأضافت أنه “عند الحديث عن مسؤولية في هذا السياق، فإن هذا يشمل عدداً من السيناريوهات، من بينها إصدار الأوامر أو التحريض أو عدم التدخل، على الرغم من معرفة بما يحدث، أو غضّ النظر. لا يمكنني أن أحدّد أين تقع مسؤوليته بالضبط، لكنه مسؤول عن واحد من تلك السيناريوهات”.

وأشارت المقررة الخاصة إلى “تعرض الأمين العام لضغوطات كبيرة، تحديداً في هذه الفترة التاريخية التي نمرّ بها والأجواء السياسية. كذلك هناك صعوبات تقنية متعلقة بميثاق الأمم المتحدة. ولكن هناك لحظات يمكن أن تقتنص، وأن يدفع المسؤولون من أجل التوصل إلى شيء، وهذا لم يحدث حتى الآن”.