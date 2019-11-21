صحيفة أميركية: بومبيو ينوي الاستقالة من منصبه

كشفت صحيفة "تايم"الأميركية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ينوي الاستقالة من منصبه للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ التابع لكونغرس الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة سياسيين جمهوريين، عمل الأول منهم سابقا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويشغل الثاني منصباً في حكومة البلاد حالياً، بينما يلعب الثالث دورا نشطا في الحزب الجمهوري، إن "بومبيو يعتزم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 عن ولاية كانزاس".

وكشف السياسيون، الذين قالوا إنهم تحدثوا مع بومبيو وأبلغهم شخصيا بنيته، أنه "خطط في البداية للبقاء في منصب وزير الخارجية حتى أوائل ربيع العام المقبل، لكن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك تحقيق مجلس النواب في مسألة عزل ترامب، تلحق بوزير الخارجية أضرارا سياسية وتخرب علاقاته مع سيد البيت الأبيض".

ودفعت هذه التطورات، حسب ما قاله المسؤولون الجمهوريون الـ3، بومبيو، إلى "مراجعة مخططاته"، مؤكدين أن "موعد استقالته سيتوقف الآن على قدراته على ترتيب الانسحاب من الإدارة بشكل أكثر سلاسة".

هذا الموقف أكده كذلك لـ"تايم" مصدر مقرب من وزير الخارجية، حيث قال إن بومبيو "يركز فقط على تحقيق أهداف السياسة الخارجية للرئيس ترامب وتنفيذ مهمته بحق الشعب الأمريكي ووزارة الخارجية، وكل من يدعي العكس مخطئ".

لكن التسريبات الجديدة تأتي في الوقت الذي يتعرض في بومبيو لانتقادات من قبل كل من أنصار ترامب ومعارضيه، حيث يتهمه الطرف الأول بعدم حماية المسؤولين القدامى في وجه الضغط الذي تتم ممارسته عليهم في ظل التحقيق بشأن عزل الرئيس، بينما ينتقده الجانب الثاني بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية سيد البيت الأبيض في ظل شهادات خطيرة من قبل بعض موظفي الوزارة في سياق القضية.