إيران تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على تدخل أمريكا في شؤونها

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير السويسري في طهران، ماركوس لاينتر، (راعي المصالح الأمريكية في إيران) للاحتجاج رسميا على تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية الإيرانية.

ويأتي الاستدعاء بعد تصريحات للخارجية الأمريكية على خلفية الاحتجاجات في إيران منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء: "تم استدعاء السفير السويسري ماركوس لاينتر بصفته راعيا للمصالح الأمريكية، للاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الإيرانية".

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف، مقارنة بسعره السابق في البلاد،