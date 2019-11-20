الرئيس الايراني: انتصرنا على الاضطرابات التي اشعلها الاجانب

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، انتصار حكومته على "الاضطرابات" التي اتهم أعداء أجانب بإشعالها،

وقال روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية، إن "الشعب الإيراني نجح مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع، رغم أنه ربما كانت لديه شكاوى بشأن إدارة البلاد".

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف، مقارنة بسعره السابق في البلاد،