ترامب يصف اجراءات عزله بـ"الزائفة" ويؤكد: الجمهوريون في أوج اتحادهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجمهوريين في أوج اتحادهم، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي لن تفعل شيئا، واصفا إجراءات عزله بـ"الزائفة".

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الاثنين، هاجم فيها زعيمة الديمقراطيين، ومساعيها لعزله.

وكتب ترامب: "لم يكن الحزب الجمهوري متحدا إلى هذا المستوى، من قبل"، مضيفا: "ما يحدث الآن يمثل عملية تزوير كبيرة، تقودها وسائل الإعلام المزيفة وحزبهم، ضد الشعب الأمريكي".

وقال ترامب إن "القانون يتم تزويره بواسطة بيولسي، لكننا الرابحون وسوف نربح في المستقبل".

وهاجم ترامب بيلوسي واصفا إيها بأنها "صاحبة فكر يساري متحجر، وأنها لن تفعل شيئا، فيما تقوم به من إجراءات زائفة لعزله".

وشبه ترامب محاولات عزله، التي تقودها نانسي بيلوسي داخل الكونغرس، بقصة "مطاردة الساحرات"، التي كانت تنطوي على مطاردات هيستيرية، لبعض الأشخاص بدعوى استجوابهم.

وتابع: "بيلوسي طالبت، أمس الأحد، أن أقوم بالشهادة أمام الكونغرس، أو أن أكتب ذلك، ضمن خطتها لمحاولة تزييف الحقائق"، مضيفا: "رغم أني لم أفعل شيئا، إلا أني لا أحب أن أقدم تبريرا لمواجهة تلك الخدعة، التي يقومون بها".

وتابع: "أحب الفكرة، وسوف أضعها في حسباني من أجل جعل الكونغرس يعيد تركيزه عليها ثانية".

ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 تموز لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس وأحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020.