وكالة إيرانية: روسيا تثير احتمالية تورط أيادِ أجنبية في الاحتجاجات الداخلية

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، الاثنين، بان وزارة الخارجية الروسية أثارت احتمالية تورط أيادِ أجنبية في الاحتجاجات الداخلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر روسي قوله، إن "وزارة الخارجية الروسية اعلنت احتمال ضلوع العوامل الاجنبية في الاضطرابات التي تشهدها ايران خلال الايام الاخيرة على خلفية رفع اسعارالبنزين".

وأضافت الوكالة، أن "موقف وزارة الخارجية الروسية يعتبر هو أول تعليق رسمي ل‍موسكو حول التطورات في إيران".